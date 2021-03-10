القوات الشرعية تتصدى لمليشيا الحوثي الإيرانية ويحرر مواقع جديدة غربي تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تصدى الجيش الوطني لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية فجر اليوم في محاولة لاستعادة المواقع المحررة في جبهة الكدحة ومقبنة غربي تعز.



وأكد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الجيش الوطني تصدى للهجوم المكون من ثلاثة أنساق لاستعادة جبل النبيع ومقتل وإصابة العشرات فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأوضح أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا منذ ساعات الفجر الاولى من تحرير نقطة مفرق الكدحة مقبنة وقرية الغليل والسحيحة ونقيل الاضوح وحاليا تدور المواجهات في جبل غباري لتحريره وسط تقهقر عناصر المليشيات.