الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالسماح بمعالجة مهاجرين نجوا من حريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

طالبت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة السلطات في صنعاء الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين الحوثيين بالسماح بالوصول "العاجل" لعلاج مهاجرين أصيبوا في حريق نشب في مركز احتجاز.



ويقيم في مركز الاحتجاز 900 شخص معظمهم من أثيوبيا، ولم يعرف بعد عدد ضحايا حادث الأحد، لكن المنظمة تحدثت عن وفاة 8 على الأقل من بين 350 مهاجراً كانوا في العنبر المحترق.

ورغم الحرب، يعتبر اليمن محطة عبور لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسافرون بين القرن الأفريقي والسعودية ودول خليجية أخرى.

وقالت منظمة الهجرة في بيان مساء الثلاثاء إنها تطالب "بالوصول العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين المصابين"، "مضيفة نواجه تحديات في الوصول إلى الجرحى بسبب الوجود الأمني المكثف في المستشفيات".

وسبق لمنظمات إنسانية والأمم المتحدة اتهام المتمردين الذي يسيطرون على صنعاء وغالبية مناطق شمال اليمن، بعرقلة عملها.