شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف أحياء سكنية في حيس بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

استهدفت مليشيات الحوثي، مدينة حيس جنوب الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وذكرت مصادر محلية في حيس، أن المليشيات استهدفت أحياء مدينة حيس المكتظة بالسكان، بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 والأسلحة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بصورة كثيفة ومتواصلة.

وأوضحت المصادر، أن حالة من الهلع والذعر سادت السكان خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن جراء تعرض منازلهم للقصف والاستهداف العنيف من مسلحي المليشيات