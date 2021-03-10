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مليشيا الحوثي تستهدف أحياء سكنية في حيس بالحديدة

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

استهدفت مليشيات الحوثي، مدينة حيس جنوب الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

وذكرت مصادر محلية في حيس، أن المليشيات استهدفت أحياء مدينة حيس المكتظة بالسكان، بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 والأسلحة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بصورة كثيفة ومتواصلة.

 

وأوضحت المصادر، أن حالة من الهلع والذعر سادت السكان خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن جراء تعرض منازلهم للقصف والاستهداف العنيف من مسلحي المليشيات

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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