تاثير التدخين على الأدوية في محاضرة بهيئة الأدوية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت الهيئة العليا للأدوية في العاصمة المؤقتة عدن محاضرة علمية حول تأثير وتفاعل التدخين مع الأدوية.



المحاضرة التي قدمها الدكتور صلاح عبدالله بحضور المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر الباكري وعدد من المختصين، تناولت مدى تأثير وتفاعل ومترتبات التدخين على الأدوية والمجموعات الدوائية وانعكاسها على الصحة العامة والدواء على وجه الخصوص.

وتطرق للتدابير والخطوات والخطط العلاجية التي يجب اتخاذها واتباعها مع المرضى المدخنين وتصحيح الجرعات لتناسب الحالات.

المحاضرة استعرضت أيضا بعض الجوانب المهمة التي يتم اغفالها قبل وصف الدواء مثل عدم اخذ التاريخ المرضي الكامل.