اختتام المرحلة الثانية لبرنامج التمكين من أجل التنمية المحلية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم الصندوق الإجتماعي للتنمية فرع المكلا، اليوم، أعمال المرحلة الثانية من برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية والذي استهدف مديرية بروم ميفع على مرحلتين تم خلالها تشكيل لجان عزل تنموية وتفعيل المجتمع المحلي بالمديرية إضافة إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات التطوعية والمجتمعية خلال فترة تنفيذ البرنامج 2019-2021م.



واوضح مديرالصندوق الإجتماعي للتنمية فرع المكلا الدكتور عوض لقصم خلال كلمة ألقاها في حفل اختتام البرنامج، أن برنامج التمكين يستهدف جميع المحافظات والمديريات التي تندرج تحت نطاق الصندوق الإجتماعي للتنمية فرع المكلا وهي محافظات حضرموت، شبوة، المهرة وسقطرى"..داعيا السلطة المحلية وجميع المؤسسات والجمعيات إلى ضرورة الانتقال من مستوى الإغاثة إلى مستوى التمكين الذي يضع عبر مخرجاته اللبنة الأولى لتنمية المجتمعات.

وجرى خلال الفعالية افتتاح المعرض الخاص بالمنتجات المحلية الذي احتوى على مجموعة من مخرجات الدورات التدريبية في مجال بناء القدرات لبرنامج التمكين من أجل التنمية المحلية كدورة صناعة المعقمات والرسم على الزجاج والخياطة وصناعة الحقائب الجلدية والنسائية والمدرسية وطرق التشكيل بالفخّار البارد وصناعة الخوص.