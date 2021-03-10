شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد مواطن جراء انفجار لغم حوثي في حيس بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استشهد مواطن، الأربعاء 10 مارس/ آذار 2021م، جراء انفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي في منطقة عرفان جنوب مديرية حيس بمحافطة الحديدة.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن “أحمد ثابت مصاص”، البالغ من العمر 37 عاماً، استشهد بانفجار لغم حوثي بدراجته النارية عندما كان في طريقه لزيارة أقاربه.

وأضافت المصادر، إن مليشيات الحوثي عمدت إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة وبالقرب من منازل المواطنين ومزارعهم بصورة كثيفة