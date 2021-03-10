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آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة، تسجيل (41) إصابة مؤكدة بكورونا، و(116) حالة اشتباه توزعت في عدد من المناطق اليمنية المحررة.

 

وأكدت اللجنة، في نشرتها اليومية، انها سجلت (41) حالة إصابة احتلت صدارتها -كالعادة- محافظة حضرموت بـ (21) حالة، فيما بقيتها توزعت بواقع (9) في عدن، (5) في المهرة، و(3) في كل من تعز وشبوة.

 

كما سجلت اللجنة (116) حالة اشتباه تصدرتها حضرموت أيضاً بـ (59) حالة، فيما بقيتها توزعت بواقع (32) في عدن، (10) في المهرة، (7) في لحج، (6) في شبوة، وحالتين في مأرب.

 

في حين سجلت حالة وفاة وحيدة بتعز، و(4) حالات شفاء في حضرموت.

 

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الاشتباه إلى (8477)، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2586) حالة، منها (654) حالة وفاة، و(1451) حالة شفاء.

 

وذكرت اللجنة أن إجمالي فحوصات المرضى لهذا اليوم بلغت 15 فحصاً، نتائج (6) منها إيجابية، وبقيتها سلبية، بينما بلغ إجمالي فحوصات المسافرين (145) فحصا، منها (13) فحصا نتائجها إيجابية وبقيتها سلبية

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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