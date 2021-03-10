مقتل 25 حوثيا وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الجيش بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قُتل وُجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، بنيران قوات الجيش، في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).



واستهدفت قوات الجيش، صباح اليوم، مجموعة من عناصر المليشيا في جبهة المشجح، مما أدى إلى مصرع 25 عنصراً منها، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

إلى ذلك نفذت مقاتلات التحالف العربي، اليوم، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية، في الأطراف الشمالية الغربية، للمحافظة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وللشهر الثاني على التوالي تشهد جبهات مأرب تصعيداً عسكرياً غير مسبوق إثر هجمات حوثية مكثفة بهدف التقدم صوب مدينة مأرب