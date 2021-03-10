الوصابي يلتقي وفد مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد أحمد الوصابي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، وفد من مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية برئاسة المدير التنفيذي المهندس طارق بلخشر ، نشاط المؤسسة المتمثل في برنامج الابتعاث الخارجي الى عدة دول عربية وأجنبية، و برنامج (الحياة عمل).



واشاد الوصابي في اللقاء بمشاركة رئيس مجلس الامناء بالمؤسسة الشيخ عبدالله بقشان عبر (تطبيق الزوم) بالبرامج التي تنفذها المؤسسة في تأهيل وتنمية قدرات الطلاب المتفوقين في الداخل والخارج ..معرباً عن ترحيبه بالعمل مع منظمات المجتمع المدني.

من جانبه، رئيس مجلس الامناء بالمؤسسة، بالتعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة في تنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية.

كما استعرض بلخشر ، نشاط المؤسسة المتمثل في برنامج الابتعاث الخارجي الى عدة دول عربية وأجنبية، و برنامج (الحياة عمل) الذي يهدف الى التقليل من أعداد العاطلين عن العمل بين أوسط الشباب، من خلال اكسابهم مهارات تقنية ومهنية وحرفية تعينهم على خلق فرص عمل لهم.

وتم الإتفاق حول توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج مشتركة خلال العام ٢٠٢١م.