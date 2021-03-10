دويد: مليشيا إيرلو تبخرت بمأرب والنصر بمتناول اليمنيين إن اتحدوا في مواجهتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قال العميد صادق دويد، ناطق المقاومة الوطنية، عضو القيادة المشتركة إن صحراء مأرب ابتلعت أنساق مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وأسقطت مزاعم التأييد الإلهي وأكدت أن النصر بيد اليمنيين إذا توحدوا.



وكتب على حسابه بتويتر "‏مليشيات إيرلو تغرق في صحاري مأرب بعد أن فقدت عنصري الفعالية والحسم وتبخرت أنساقها البشرية واحدة تلو الأخرى أمام صمود القبائل والجيش الذين توحدوا دفاعا عن مأرب".

وأضاف دويد: أن أبطال مأرب "أسقطوا أكذوبة التأييد الإلهي لمليشيا الإرهاب الحوثية، وأكدوا أن النصر في متناول اليمنيين متى ما توحدت إرادتهم".

وأكد أن " مأرب أكبر من المشروع الحوثي ".

وتلقت مليشيا الحوثي هزائم مذلة منذ هجومها الكبير ، بإدارة الحاكم العسكري الإيراني حسن إيرلو،على محافظة مأرب مطلع الشهر الفائت