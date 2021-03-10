بن عزيز: العمليات العسكرية ستستمر في عدد من الجبهات وموعدنا صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن، صغير بن عزيز بأن العمليات العسكرية مستمرة، وأن التقدمات الميدانية للجيش في أكثر من جبهة قتالية.



وأفاد الفريق بن عزيز في تصريح لقناتي العربية الحدث، بأن اليمنيين على موعد مع النصر على المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.. مشيراً إلى أن الانتصارات التي يسطرها الجيش هي من أجل تحقيق الاستقرار لليمن، بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وتابع “مشروعنا مشروع حياة، وسننتصر بإذن الله تعالى، موعدنا صنعاء وسنعمل على تحرير ما بقي من الأرض من تحت سيطرة المليشيا الحوثية، التي تعمل على تدمير بلادنا والمنطقة، بدعم من إيران”.

ولفت رئيس هيئة الأركان بأن الناطق الرسمي لتحالف دعم الشرعية، العميد تركي المالكي، كان في زيارة لمحافظة مأرب، والتي اطلع من خلالها على كل المجريات، والحقائق على أرض المعركة، كما زار عدداً من المرافق في محافظة مأرب ورأى السكينة والطمأنينة الموجودة، والالتفاف الشعبي حول قيادته السياسية وجيشه حتى تحقيق الانتصار الكامل.

وأضاف بأنه “بفضل بسالة وتضحيات أبطال الجيش تتحطم خطط المليشيات ومن خلفها إيران”.

وأكد أن الانتصارات تتواصل في محافظة تعز، مشيراً إلى أنها تتحرر والجيش يحقق انتصارات عظيمة فيها، وأن كل الجبهات في البيضاء والجوف والضالع ستتحرك ضد المليشيا الحوثية