شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسائر حوثية كبيرة في شمال وشرق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، بنيران القوات المشتركة شرق وشمال مدينة الحديدة غربي اليمن.



وأفاد مصدر عسكري، أن القوات المشتركة رصدت تحركات مسلحة للمليشيات الحوثية قرب خطوط التماس شرق وشمال شرق مدينة الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها.

وقال إن القوات المشتركة باشرت بالرد على مسلحي المليشيات وأوقعت عددا من عناصرها بين قتيل وجريح، كما دمرت مرابض مدفعية ودكت تحصينات للمليشيات الحوثية