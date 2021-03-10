شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان تدين هجمات مليشيا الحوثي على خزانات بترولية في المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أدانت حكومة اليونان بشدة محاولات مليشيا الحوثي استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وتعريض السكان المدنيين والمنشآت للخطر.



وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها : "إن مثل هذه الهجمات تنتهك قواعد القانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار في منطقة مهمة للغاية ".

وأوضح البيان أن مثل هذه الإجراءات تقوض بشكل كبير الجهود الدولية التي تدعمها اليونان بشكل كامل نحو تحقيق حلّ سياسي شامل يعود بالفائدة على الشعب اليمني