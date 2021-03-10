شكرا لبحثكم عن خبر | فيصل القاسم : تركيا بدأت تتحرك في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

علق الإعلامي في قناة الجزيرة ومقدم برنامج الاتجاه المعاكس، على التحركات التي تقوم بها تركيا في الملف اليمني، تهيئاً لتدخلها في حرب اليمن .

وقال الإعلامي السوري فيصل القاسم إن تدخل تركيا في حرب اليمن سيقلب الموازين على الأرض، حيث أشار إلى أن الاتراك قد بدأوا التحرك .

واضاف القاسم في تغريدة له، :"واضح أن تركيا بدأت تتحرك في الملف اليمني.. وأتوقع انقلاب الموازين على الأرض".