شكرا لبحثكم عن خبر قوات طارق صالح تبدأ بشن هجوم واسع على الحوثيين في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت، فجر اليوم الأربعاء، معارك عنيفة بين القوات المشتركة التي يقودها العميد طارق صالح، وبين مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة(حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية)، إن القوات الحكومية تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي في قطاع التحيتا جنوب الحديدة.

وأكد الإعلام العسكري، توسع نطاق الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في عدة مناطق جنوب مدينة الحديدة، مشيرا إلى أن المليشيات الحوثية تتكبد خسائر فادحة في المواجهات.

الجدير بالذكر، أن تحرك جبهة الساحل الغربي، يأتي بالتزامن مع معارك عنيفة يخوضها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ضد المليشيات في محافظات مأرب والجوف والضالع وتعز، وسط انتصارات كبيرة للقوات الحكومية في مختلف الجبهات وانهيار كبير للمليشيات الحوثية.