شكرا لبحثكم عن خبر قال التصريح القادم سيكون من داخل صنعاء.. أول بيان للمتحدث باسم التحالف العربي من مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد المتحدث الرسمي باسم لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف مستمرة بدعم الجيش اليمني في معركته التي يخضوها ضد الإرهابية والمدعومة من إيران.

وتحدث المالكي في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، من محافظة مأرب، أن المؤتمر القادم سيكون من مثلث النصر الحديدة أو صعدة أو صنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف، إنه التقى مسؤولين في المحافظة، وأفاد بأن الحياة تسير بشكل طبيعي.

وأكد المالكي، أن مأرب ستكون عصية على مليشيات الحوثي، لافتاً إلى أن الأخيرة لا تهتم بحياة عناصرها الذين أرسلتهم للمعركة.

وأشار المالكي إلى أن عاصفة الحزم كانت انطلقت لحماية الشعب اليمني، والحفاظ على الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها من المجتمع الدولي.

كما أكد المالكي، استمرار التحالف بتقديم الدعم بكل أنواعه سواء أكان من الجانب الإنساني، أو السياسي، أو العسكري وذلك بطلب من القوات الأمامية في الجيش اليمني المرابطة هناك.

وتأتي زيارة المالكي إلى مأرب، بعد أيام قليلة من إعلان التحالف العربي بدء عملية عسكرية نوعية، لاستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة اليمنية صنعاء وعدداً من المحافظات الاخرى الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.