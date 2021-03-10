شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مهندس ‘‘بئر زمزم’’ بعد إنجاز تاريخي لم يسبقه إليه أحد (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مهندس بئر زمزم الدكتور يحيى حمزة كوشك عن عمر ناهز الـ80 عاما.

وقاد الفقيد الراحل فريق تنظيف بئر زمزم قبل 4 عقود، وقام بتعقيمه بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، كما ذكر في كتابه التوثيقي الرائع”زمزم طعام طعم وشفاء سقم” وكان عضوا في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة. وشغل منصب مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية ووكيل الشؤون الفنية لأمانة العاصمة المقدسة ومهندس مدني لشؤون البلديات في وزارة الداخلية.

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