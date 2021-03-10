وزير الدفاع يستقبل متحدث قوات التحالف ويشيد بمواقف الأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية وجهودهم

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يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، ‏اليوم، بمدينة مأرب المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد ⁧‎تركي المالكي⁩، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز. وأشاد الفريق المقدشي خلال اللقاء بجهود ومواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تقدمه من دعم للقوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية خصوصا في جانب الغطاء الجوي الذي يسهل مهام قوات الجيش الوطني وتحركاتها في كل الجبهات.

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