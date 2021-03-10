شكرا لبحثكم عن خبر غنائم وتقدم متسارع.. مكاسب جديدة للجيش غرب تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حققت قوات الجيش الوطني مكاسب ميدانية جديدة في ريف محافظة تعز، عقب معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.

وقال مراسل قناة بلقيس، إن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على جبل علقة الاستراتيجي، وذلم بعد ساعات من تحرير جبل الدرب في جبهة الكدحة.

وتأتي هذه التطورات، بعد سيطرة الجيش على تبة الشيكي ومدرسة خالد بن الوليد ومناطق أخرى.

كما تمكنت قوات الجيش من السيطرة على تبة الممطار الاستراتيجية، وعدد من القرى السكنية المحيطة بمديرية مقبنة.

وأضاف الجيش، أن قواته تسيطر ناريا على خط إمداد الحوثيين الممتد من مدينة البرح، وصولا الى جبهة الكدحة عبر مديرية مقبنة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر اغتنام الجيش عربات وآليات عسكرية كانت بحوزة مليشيا الحوثي.

وصباح اليوم تحركت قافلة شبعية لدعم الجيش وذلك بعد مناقشة السلطة المحلية في تعز، بدء عملية إسناد شاملة لدعم الجيش الوطني في معركة فك الحصار، واستكمال عملية تحرير المحافظة.

وذكر المحافظ نبيل شمسان، أن السلطة المحلية تبنت توجهات جديدة لإطلاق عملية الدعم والإسناد، لتلبية احتياجات الجيش الوطني، ودعوة كل أبناء المحافظة للإسهام في حشد الجهود والطاقات لاستمرار العملية العسكرية.

وفيما دعا جميع أبناء المحافظة للوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطني، أكد شمسان أن عملية استكمال تحرير تعز أولوية هامة، ولا يمكن التراجع عنها.