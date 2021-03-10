شكرا لبحثكم عن خبر العميد محمد محمد المكروب: مليشيا الحوثي في صدمة كبيرة بمأرب لهذه الأسباب!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مساعد المنطقة العسكرية الثالثة لشئون التوجيه المعنوي العميد محمد محمد المكروب أن المعارك المحتدمة في جبهات مأرب سحقت مئات الأنساق الحوثية، التي حاولت التقدم إلى مواقع أبطال الجيش الوطني.

وأضاف العميد المكروب "أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تعاني من صدمة كبيرة نتيجة ما لحق بها من خسائر مهولة، غربي وجنوب مأرب.. مشيراً إلى أن جثث عناصرها بالمئات تملأ الشعاب والأودية.

وأفاد أن المليشيا الحوثية تضحي بعشرات القتلى لإخراج جثة ممن تصفهم "بالقناديل" لكن أبناء القبائل التي تحشدهم من مختلف المحافظات تترك جثثهم مرمية في العراء.

وذكر أن التعزيزات الحوثية ما زالت متواصلة، في محاولة منها لتحقيق أي تقدم ميداني.. مؤكداً أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهم بالمرصاد، وأن هذه التعزيزات ستلاقي مصير سابقاتها.

ولفت أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ينفذ بضربات نوعية فتكت بتعزيزات العدو وقدراته العسكرية بشكل كبير وكبدته خسائر فادحة في العتاد والأرواح.