شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول قطري كبير يكشف السبب الحقيقي لتصعيد الهجمات الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم، يوم الثلاثاء، عن سبب تصعيد جماعة ميليشيات الحوثي الأخير ضد المملكة العربية السعودية.

وقال حمد بن جاسم، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "من الواضح أن تصعيد الحوثيين للهجمات على المملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي في سياق الاستعداد لمباحثات منتظرة لإنهاء الاقتتال في اليمن".

وأشار حمد بن جاسم إلى أن ذلك أيضا مرتبط بالمباحثات الإيرانية الأمريكية المرتقبة حول الاتفاق النووي.

واعتبر رئيس وزراء قطر الأسبق، أن هذا التصعيد العسكري يندرج في سياسة رفع سقف المواقف والمطالب قبل الشروع في المباحثات لإنهاء الصراع".

وحذر حمد بن جاسم المملكة العربية السعودية قائلا، "يحتاج الوضع إلى نفس طويل وتركيز للحفاظ على المصالح حاضرا ومستقبلا".

وأعلنت ميليشيات الحوثي عن تنفيذ عملية واسعة في العمق السعودي، ويندرج هذا التصعيد العسكري في سياسة رفع سقف المواقف والمطالب قبل الشروع في المباحثات لإنهاء الصراع. وعليه يحتاج الوضع إلى نفس طويل وتركيز للحفاظ على المصالح حاضراً ومستقبلاً.

وأكد المحدث باسم ميليشيات الحوثي، العميد يحيى سريع، إطلاق 14 طائرة مسيرة، منها 10 طائرات مسيرة نوع "ذو الفقار" و8 صواريخ باليستية استهدفت منشأة "أرامكو" وأهدافا عسكرية حيوية.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، مشيرا إلى إنه "قد تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين".