شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : الحوثي يفر ويترك قتلاه في جبهة الكسارة بمارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، الثلاثاء من كسر هجومات انتحارية لمليشيا الحوثي بجبهة الكسارة.

وقال مصدر عسكري إن مليشيا الحوثي الإرهابية، شنت هجمات عدة بجبهة الكسارة، في محاولة اختراقها وتحقيق تقدم تجاه التباب المطلة على جبهة المشجح والتسلل نحو منطقة الدشوش.

وأكد المصدر، أن قوات الجيش تمكنت من كسر الهجمات الانتحارية وتكبيد ميلشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وكانت قوات الجيش كشفت عن تنفيذ عملية التفاف ناجحة أسفرت عن سقوط نسق حوثي بالكامل في جبهة الكسارة مكون من 40 عنصراً.

وتتلقى مليشيا الحوثي خسائر بشرية فادحة في القتال المتواصل منذ أربعة أسابيع في جبهات مأرب.

وعمقت جبهة الكسارة خسائر المليشيات وحصدت رؤوس كبيرة، وتأكد مصرع القيادي الحوثي، العقيد مقمش عبدالله احمد السالمي، مع عدد من عناصر المليشيا الحوثية