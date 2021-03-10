شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن: وضعنا آلية واضحة لتوفير وقود الكهرباء وندعم المحتجين سلميا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف محافظ عدن أحمد حامد لملس عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على وضع آلية واضحة لتوفير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء في العاصمة.

جاء ذلك في كلمة له بمستهل الاجتماع الطارئ الذي عقده اليوم الثلاثاء، وضم وكيل أول المحافظة محمد نصر شاذلي، ومدراء مؤسسة الكهرباء و المياه والصرف الصحي، وصندوق النظافة والتحسين، وكذا مدراء المديريات، ومدراء محطة الحسوة، والتوليد ووحدة التحكم بكهرباء عدن.

وأضاف المحافظ لملس قائلاً :" إن ما يعانيه المواطن من تردٍ في الخدمات والأوضاع الاقتصادية لايرضينا، كما لايعفينا من تحمّل المسؤولية سواء كسلطة محلية، وحكومة وقوى سياسية، لذا وجب علينا جميعًا أن نجنب خدمات المواطن عن المناكفات والمصالح السياسية الضيقة".

وأكمل محافظ العاصمة عدن:" علينا أن نعمل جميعا كفريق واحد لخدمة عدن وأهلها".

واردف قائلاً :"عمِلنا خلال الأيام الماضية مع الحكومة على وضع آلية واضحة لتوفير المشتقات النفطية، كي لانترك الأمر للأهواء، والعاطفة لتُضيّع المدينة، فنحن مقبلون على فترة صيف حار، وشهر رمضان" ويجب ان نكون مستعدين لتحسين اداء الخدمات وعلى رأسها الكهرباء والماء.

وتابع المحافظ:" نحن لانسلب المواطنين حقهم في التعبير بل ندعم من يحتج سلميا ونقف إلى جانبه لكي نصل إلى حلولٍ بما لا يضر بمصالح المواطنين والأمن والاستقرار في عدن".

ونوه المحافظ بالقول:""تم توفير كمية وقود عاجلة وطارئة، وخلال الـ48 ساعة القادمة سنلتقي بفريق مشكل من رئيس الحكومة للاتفاق على آلية طارئة وعاجلة لتمويل محطات توليد الكهرباء بشكل منظم ، كون العمل بطريقة مجزئة لايخدم عدن".

وشدد المحافظ لملس على وجوب أن تُعامل عدن كعاصمة، وليس كمحافظة كما تعامل اليوم فالضغط السكاني الكبير على المدينة بسبب النزوح يوجب على الحكومة اعادة النظر بحصتها في الإيرادات والخدمات بصورة عاجلة، مؤكدا أن مايصرف عليها لا يتعدى مايصرف على المحافظات الصغيرة، مضيفاً بقوله:" هكذا تحدثنا مع الحكومة وسنتحدث مع الكل".

وأكد المحافظ قائلاً :"عانينا خلال الثلاثة الأيام الماضية الكثير، وتحملنا الكثير لكي يكون لنا موقف إلى جانب أهلنا وناسنا بوضوح، وبما لا يخل بموازين الدولة لكي تقوم بمهامها، ونحن أيضا نقوم بمهامنا، وعليكم كسلطات محلية أن تجلسوا مع الشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني واللجان المجتمعية والشباب الذين يجب أن نحرص عليهم، وأن نُوصل لهم فكرة واضحة عن الواقع، حتى لاتصل إليهم بصورة مغلوطة وبشكل سياسي يدفعهم للتخريب والعدوانية".

واختتم المحافظ لملس حديثه:" هناك من يريد لعدن أن تعيش في حالة اللا سلم واللا حرب، وتدار بالازمات، لذا علينا أن نعمل عكس مايخططون لها، فالاختلالات يجب أن نضع لها حداً، سواء كنا في السلطة المحلية أو السلطة المركزية، واعتقد إننا وصلنا لنهاية الأمر، وسنتفق مع الحكومة، وإذا كان هناك من لا يريد لهذا الاتفاق النجاح، فسندير أمورنا بطريقتنا".

وفي الاجتماع تم مناقشة عددا من القضايا المتعلقة بقطاعي الكهرباء والمياه والاستماع إلى ايضاحات من قبل مديري المؤسستين حول تلك القضايا.