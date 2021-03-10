شكرا لبحثكم عن خبر أخر اسعار صرف العملات في عدن وصنعاء والمكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - العاصمة عدن دولار أمريكي: 903 | 894 ريال سعودي: 237 | 236 حضرموت دولار أمريكي: 906 | 900 ريال سعودي: 238 | 237 صنعاء دولار أمريكي: 601 | 600 ريال سعودي: 157 | 156

كانت هذه تفاصيل خبر أخر اسعار صرف العملات في عدن وصنعاء والمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.