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أخر اسعار صرف العملات في عدن وصنعاء والمكلا

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يزيد بن سلمان - شبوة - العاصمة عدن

 

دولار أمريكي: 903 | 894

ريال سعودي: 237 | 236

 

 

 

حضرموت

 

دولار أمريكي: 906 | 900

ريال سعودي: 238 | 237

 

 

صنعاء

 

دولار أمريكي: 601 | 600

ريال سعودي: 157 | 156

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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