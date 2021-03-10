شكرا لبحثكم عن خبر أخر اسعار صرف العملات في عدن وصنعاء والمكلا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - العاصمة عدن
دولار أمريكي: 903 | 894
ريال سعودي: 237 | 236
حضرموت
دولار أمريكي: 906 | 900
ريال سعودي: 238 | 237
صنعاء
دولار أمريكي: 601 | 600
ريال سعودي: 157 | 156
كانت هذه تفاصيل خبر أخر اسعار صرف العملات في عدن وصنعاء والمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.