شكرا لبحثكم عن خبر وزراء المجلس الانتقالي يجهزون انفسهم لموقف حاسم في اجتماع الحكومة بعدن اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في بيان اصدره قبل قليل علي عبدالله الكثيري المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي عضو هيئة الرئاسة قال :طلبنا من وزرائنا في حكومة المناصفة أن يدرج في اجتماع الحكومة يوم غد الأربعاء 10 مارس 2021م اتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه ما يحدث لأهلنا وتجاه الجهات التي تفتعل الأزمات والإنهيارات وحرب الخدمات. وتنشر عدن تايم نص البيان : "بسم الله الرحمن الرحيم بيان هام في خضم الوضع المأساوي الذي تعيشه العاصمة عدن وكل محافظات الجنوب بفعل تفاقم الأزمات المعيشية وانهيار العملة والخدمات الضرورية وحرمان قطاعات واسعة من أبناء شعبنا عسكريين ومدنيين من مرتباتهم، فإننا ومن منطلق انحيازنا الكامل لشعبنا الجنوبي ووقوفنا ضد أي محاولات لتركيعه وتعذيبه، فقد طلبنا من وزرائنا في حكومة المناصفة أن يدرج في اجتماع الحكومة يوم غد الأربعاء 10 مارس 2021م اتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه ما يحدث لأهلنا وتجاه الجهات التي تفتعل الأزمات والإنهيارات وحرب الخدمات وتمضي في تصعيدها لإخضاع أبناء الجنوب والإمعان في معاقبتهم.. وإزاء ذلك ننتظر من حكومة المناصفة موقفا واضحاً من ذلك كله،مالم فإننا في المجلس الانتقالي الجنوبي لن نكون إلا مع شعبنا وخياراته المفتوحة .." علي عبدالله الكثيري المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي عضو هيئة الرئاسة عدن 9 مارس 2021م

كانت هذه تفاصيل خبر وزراء المجلس الانتقالي يجهزون انفسهم لموقف حاسم في اجتماع الحكومة بعدن اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.