شكرا لبحثكم عن خبر سياسيون يؤكدون اعادة الدور الريادي للمرأة الجنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس، أرسل قادة وسياسيون جنوبيون رسائل للمرأة الجنوبية في عيدها، عبر كلمات وتصريحات وتعليقات قالوها بالتزامن مع هذه المناسبة.

وفي الرسائل التي رصدتها عدن تايم، تذكروا الدور الريادي للمرأة والحقوق التي نالتها قبل الوحدة، مشيدين بتضحياتها ووقوفها إلى جانب اخيها الرجل، ودعوا لافساح المجال أمامها مستقبلا، مذكرين بالاهتمام الذي أكد عليه المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه المرأة.

*تأكيد من الانتقالي على الإهتمام بالمرأة*

وفي كلمته التي ألقاها في الاحتفال الخطابي الفني بمناسبة يوم المرأة العالمي، أكد الدكتور ناصر الخبجي، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الحنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، أن المرأة الجنوبية لطالما شاركت بفعالية بجانب شقيقها الرجل لأجل الشعب والوطن، ويحق لها أن تفخر لماقدمته وماسيتذكره شعبنا لها جيل بعد جيل.

وأضاف :"أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يُولي اهتماما خاصا بالمرأة، ايمانا منه بحقها الكامل غير المنقوص بمشاركة الرجل على مختلف المستويات، موقناً بجدارتها وقدرتها على تحقيق التميز أينما وجدت".

وفي هذا الصدد قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك : ‏"في هذه المناسبة العالمية نجدها فرصة بأن نجدد التذكير بما نصت عليه وثائق المجلس الانتقالي ورؤيته السياسية الشاملة والتي تؤكد صون ورعاية كامل الحقوق الإنسانية ومنها حقوق المرأة، لنا في الجنوب سابقة في ذلك حيث سبقت المرأة الجنوبية في كل مجالات العمل والريادة".

*دور ريادي سابق للمرأة الجنوبية يستدعي إفساح المجال أمامها مستقبلا*

وفي رسالة تهنئة للمرأة، قال، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء أحمد سعيد بن بريك ::إن المرأة في الجنوب كانت لها بصمات تاريخية مشرفة في المجالات كافة، ومباركاً لكافة النساء الموظفات بالجميعة الوطنية بهذه المناسبة، ومشيداً في الوقت نفسه بدورهن وجهودهن في أداء أعمالهن التي تميّزنا فيها، بعد أن منحن الفرصة لتولي الوظائف الإدارية للاسهام في التنمية المجتمعية.

وأكد اللواء بن بريك أن المرأة نصف المجتمع، وشريكة الرجل في الفداء والتضحية، حيث وقفت صامدة أمام كل الأزمات والتحديات التي عصفت ولازالت تعصف بالبلاد.

بدوره قال القيادي الجنوبي أحمد عمر بن فريد : "قدمت المرأة الجنوبية ادوار بطولية في نضالات شعبنا،من مساهمة حقيقية في العمل الوطني كدور الفقيدة الكبيرة زهراء صالح الى أمهات الشهداء الى اخريات يقمن حاليا بأدوار مشرفة".

وأضاف : "وقبل الوحدة كان للمرأة حقوق لا تقارن بأي دولة عربية أخرى..علينا الآن افساح مجال اكبر للمرأة".

*معاناة المرأة*

وذهب سياسيون جنوبيون بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، للحديث في رسائلهم عن معاناة المرأة جراء الحروب، وكذا سياسية التجهيل التي مورست ضدها منذ الوحدة.

وفي هذا الصدد قال القيادي عادل صادق الشبحي : ‏"مواساتنا المستمرة للمرأة في بلدي والتي تتحمل آلام إصابات الحروب وفراق القريب وتشقى على أيتام فقدوا أبيهم بالحرب ومحرومة من التقدير من الدولة والمجتمع".

واضاف : "المرأة في بلدي تتحمل وزر ما يرتكبه الذكور ، هم يتخذون قرار الحرب ومعظم المعاناة تقع على النساء".

من جانبه قال العميد خالد النسي : ‏"وراء كل رجل عظيم امرأة ووراء كل امرأة فاشلة رجل ، المرأة هي الوطن اذا كانت ناجحة وفاعلة وسعيدة ومستقرة سيكون الوطن كذلك لكن واقعنا اليوم هو تجهيل المرأة وتهميشها وحرمانها من حقوقها لهذا ضاعت وضاعت معها الأوطان".