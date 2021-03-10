شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يؤكد استخدام صواريخ ومسيرات إيرانية مهربة في محاولة استهداف رأس تنورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الشرق الاوسط:

اتهم المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية عن اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إيران، بتهريب الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جماعة الحوثي التي كثفت هجماتها على المملكة عبر الحدود. وقال المالكي لقناة «العربية» إن «الصواريخ الباليستية و(المسيرات المفخخة) هربها نظام إيران للحوثيين».

جددت الولايات المتحدة، أمس، «موقفها الثابت» في الوقوف إلى جانب السعودية لمواجهة الاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي، فيما توالت التنديدات من الولايات المتحدة ودول عربية عدة، وكذا الأمم المتحدة، لاستمرار الاعتداءات الحوثية ضد السعودية، آخرها محاولة استهداف جازان وحقول نفط في رأس تنورة بالمنطقة الشرقية يوم الأحد.

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس، على أن الولايات المتحدة ستواصل مساندة السعودية لتحسين قدراتها على الدفاع عن أراضيها في مواجهة تصعيد الهجمات المتكررة من اليمن وأماكن أخرى. وقالت «إننا قلقون من هذه الهجمات القادمة من جماعة ليست جادة في تحقيق السلام، وهي هجمات ليست مقبولة وخطيرة، وتضع حياة المدنيين في خطر، وسنستمر في العمل عن كثب مع السعودية في مواجهة هذه التهديدات».

في غضون ذلك، لم تستبعد تقارير إعلامية أميركية أن تكون محاولات استهداف حقول النفط في رأس تنورة نفذت من الأراضي العراقية أو الإيرانية عبر مياه الخليج العربي.