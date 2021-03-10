شكرا لبحثكم عن خبر هاني بن بريك : قبول المجلس بحكومة المناصفة لا يعني صيغة لحل نهائي .. وهذا مشروعنا الاساسي ..!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أن مشروع الانتقالي الأساس يتمثل بعودة الوطن كاملا دولة وسيادة على حدود ماقبل 90.

وقال الشيخ هاني بن بريك في تغريدة له على تويتر:” أن القضية الجنوبية قضية وطنية وليست قضية حقوق سياسية أو مظالم اجتماعية.”

وأضاف:” قبول المجلس الانتقالي لحكومة مناصفة لايعني أنه صيغة لحل نهائي، بل هو خيار لتسيير الأمور في هذه المرحلة، أما مشروع الانتقالي الأساس هو مشروع وطني بعودة الوطن كاملا دولة وسيادة على حدود ماقبل 90م.”

وفي تغريدة اخرى قال بن بريك ان مشروع الوحدة كان بين دولتين لكل منهما سيادة كاملة على حدوده، وفشل هذا المشروع فشلاً ذريعا، ومما زاده فشلاً وفظاعة فرضه بالدم والغزو .

واختتم تغريداته بالتأكيد على ان الوطن الجنوبي سيعود دون الاحتكام للحرب بل بالسلم وهذا ما نسعى له .