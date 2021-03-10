عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الخارجية: إيران تسخر نفوذها لخدمة أجندتها السياسية

الأربعاء 10 مارس 2021

الخليج 365

أكد وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، أن إيران تسخر نفوذها في اليمن لخدمة أجندته السياسية، مشيراً إلى أن دعم طهران لميليشيات الحوثي يعرقل عملية السلام في البلاد.



وقال خلال ندوة نظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا "إن العامل الخارجي المتمثل في إيران يشكل تحدياً كبيراً لعملية السلام في بلادنا، بعد أن تمكنت إيران من السيطرة على القرار الحوثي وتحويل اليمن إلى ورقة تفاوضية في خدمة أجندتها السياسية ومشروعها التوسعي في المنطقة"، وفق ما نقلته الخارجية اليمنية عبر حسابها على "تويتر".

كما أشار إلى الجهود السياسية المبذولة لتحقيق السلام في اليمن والتحديات التي تواجهها في ظل تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية ورفضها لكافة جهود السلام واستمرارها في التصعيد العسكري في عدد من محافظات الجمهورية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وعرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية والسيطرة على المساعدات وتحويلها لخدمة مجهودها الحربي.