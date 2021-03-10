الجيش الوطني يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، الثلاثاء، مقتل 60 مسلحا حوثيا بمحافظة مأرب، فيما سمع دوي انفجارين متتالييْن في صنعاء.



وتخوض قوات الجيش الوطني وقبائل مأرب معارك مستمرة مع المليشيا الحوثية، على طول جبهات المحافظة الواقعة شرقي البلاد، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي للشهر الثاني على التوالي.

وقال الجيش الوطني إن قواته ورجال القبائل أحبطوا هجوماً انتحاريا شنته مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في "المشجح" و"الكسارات" التابعة لمديرية صرواح غربي المحافظة النفطية.

وأشار إلى أن معارك طاحنة خاضها الجيش بمشاركة المدفعية الثقيلة، فيما تدخلت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا الانقلابية في ذات الجبهة.

من جانبه، بث الإعلام العسكري للجيش اليمني تسجيلا مرئيا، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، لحظة استهداف مقاتلات التحالف العربي لمواقع وآليات مليشيات الحوثي في الجبهات الشمالية الغربية للمحافظة.

ووفق بيان الجيش، أسفرت المعارك وغارات التحالف عن مقتل 60 حوثيا وإصابة عشرات آخرين، فيما دمرت 4 آليات بضربات لتحالف دعم الشرعية باليمن.