شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : رئيس الجمهورية يطلع على سير العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيات الإنقلابية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اجرى فخامة الرئيس المشير، عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الفريق ركن محمد المقدشي، اطلع خلاله على سير العمليات العسكرية الجارية في مختلف الجبهات.

وأشاد فخامته بالانتصارات التي تحققت والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش بهدف استكمال التحرير وطرد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.. مؤكدا ان النصر حليف القوى الجمهورية مهما كانت التضحيات وان اليمن لن يعود لعصور الإمامة.

وشدد فخامة الرئيس على ضرورة الالتزام بالخطط العسكرية في مسارح العمليات وتحديثها وفق للمستجدات وبما يمكن من هزيمة مشروع ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعمها ايران .. مثمناً الدعم الأخوي للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من مساندة في شتى المجالات.

كما ثمن فخامته تضحيات حماة الوطن ورجال القبائل والمساندة الشعبية لابناء وطننا العزيز.. مترحماً على ارواح الشهداء ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى

وكان وزير الدفاع استعرض مستجدات الأوضاع في الجبهات والبطولات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم واسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأكد ان معنويات ابطال الجيش الوطني مرتفعة وعلى اتم الاستعداد لتنفيذ الأوامر العملياتية بما يؤدي الى الانتصار على الميليشيات واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية.