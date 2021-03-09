شكرا لبحثكم عن خبر الكهرباء تدخل الحرارة لخط الاتصال بين الرئيس هادي ومحافظ العاصمة عدن " تفاصيل مكالمة هاتفية مبشرة بالخير" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل:

في اتصال هاتفي مع محافظ عدن

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بحشد الامكانات وتوفير الموارد للإيفاء بمتطلبات المواطن ومنها الكهرباء والمياه بصورة عاجلة

وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الحكومة بمختلف وزاراتها واجهزتها الخدمية على حشد الامكانات والجهود وتوفير الموارد اللازمة للإيفاء بمتطلبات المواطن واحتياجاته المعيشية والاساسية ومنها ما يتصل بخدمات الكهرباء والمياه بصورة عاجلة.

جاء ذلك خلال اتصال فخامة الرئيس مساء اليوم بمحافظ محافظة عدن احمد حامد لملس.. مؤكدا على اهمية تظافر الجهود وبذل الجهود المضاعفة والمشتركة بالتنسيق والتعاون والتكامل بين الحكومة وقيادة المحافظة واجهزتها المختلفة لتحقيق الاهداف المنشودة والنتائج المرجوة التي يتطلع اليها المواطن من خلال توفير الخدمات وتطبيع الحياة بصورة عامة في عدن العاصمة المؤقتة لليمن لإرساء نموذج يحتذى به في باقي المحافظات.

وشدد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، على ضرورة توحيد جهود الحكومة والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن وكافة القوى الوطنية لمواجهة مختلف التحديات والتصدي لكل محاولات اعاقة هذه المرحلة الراهنة من تاريخ بلدنا واستكمال تنفيذ خطوات اتفاق الرياض، لتوحيد الجهود لمواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية.

وأكد فخامة الرئيس، على اهمية التعاون والتكاتف والتنسيق بين الحكومة والسلطة المحلية والمواطن بما يهدف لتحسين الأوضاع العامة، وتعزيز اليقظة الأمنية مجدداً دعمه لجهود الجميع بما يحقق تطلعات شعبنا اليمني واهدافه المنشودة.

من جانبه عبر محافظ عدن، عن تقديره لاتصال فخامة رئيس الجمهورية للاطلاع على مجمل الأوضاع في عدن ومنها ما يتصل بأوضاع الخدمات وانقطاعات الكهرباء وما تعانيه عدن في هذا الإطار.. مثمنا توجيهات فخامة الرئيس ومتابعته المستمرة لاحتياجات المواطن والتوجيه بتذليلها.. مؤكدا على بذل قصارى جهودهم في قيادك المحافظة بالتنسيق مع الحكومة لتجاوز هذه التحديات لخدمة المواطن والمجتمع