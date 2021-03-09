ميليشيا الحوثي الإيرانية تحول منطقة قاعدة إب إلى مدينة أشباح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حولت ميليشيا الحوثي في محافظة إب، منطقة القاعدة إلى مدينة أشباح في ظل سطوها على الأراضي والممتلكات والمحلات التجارية وممتلكات المارة.



ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الثلاثاء، أن عصابات مسلحة تجوب المنطقة للسلب والنهب والتنكيل وإهانة المدنيين وأصحاب المحلات، على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأظهر عدد من الفيديوهات مسلحين يعتدون على أصحاب المحلات والمارة ويستولون على أموالهم تحت تهديد السلاح. وناشد عدد من المدنيين والتجار في منطقة القاعدة، المنظمات الإنسانية والأممية لإنقاذهم من العصابات، متهمين القيادات الحوثية بالشراكة مع العصابات المسلحة التي نشرت الخوف والرعب والقتل والنهب.

وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلن الأحد، وفاة وإصابة العشرات من المهاجرين والحراس إثر حريق في مركز احتجاز مهاجرين، جنوب صنعاء.

وكشفت تقارير إعلامية أن الميليشيا وراء إحراق المبنى، بعد رفض الضحايا القتال في صفوف الميليشيا في مأرب.