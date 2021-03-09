هادي يطلع على سير العمليات العسكري بتعز ويشيد بانتصارات الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ تعز نبيل شمسان، للاطلاع على الاوضاع الخدمية والتنموية وسير العمليات العسكرية في ضوء الانتصارات التي حققها ابطال الجيش الوطني في عدد من الجبهات.



واستمع رئيس الجمهورية، الى شرح مفصل عن سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني مع المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في عدد من جبهات القتال بمحافظة تعز والانتصار التي حققها ابطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية غرب المحافظة وتحرير مواقع استراتيجية.

واكد فخامة الرئيس، على اهمية مواصلة مثل هذه الانتصارات النوعية وتحرير كافة مناطق المحافظة وصولاً الى كسر الحصار المفروض على المدينة وتحرير كامل التراب اليمني من المليشيات الغاصبة.. مشدداً على اهمية تكاتف وتلاحم كافة ابناء المحافظة والوقوف صفاً واحداً في هذه المرحلة التاريخية وتخليص الوطن من شرور العصابة المارقة التي قتلت وشردت واختطفت الالاف من المدنيين ودمرت البنى التحتية واقلقت الامن والاستقرار خدمة منها لأطراف خارجية لا تريد لليمن الامن والاستقرار.

واشاد رئيس الجمهورية، بالانتصارات الكبيرة التي يحققها ابطال الجيش الوطني وبإسناد من رجال المقاومة الشعبية والتي تكللت بتحرير عدد من المواقع التي لها أثر كبير على المحافظة.. مثمناً جهود ابناء تعز ومواقفهم المشرفة في الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية.. مشيراً الى المواقف الوطنية المخلصة والمآثر البطولية التي سجلها ابناء تعز في كل المنعطفات التاريخية والتي ستخلد في سفر التاريخ.

وجدد فخامة الرئيس، حرص الحكومة على تقديم كافة الدعم للجيش الوطني والمؤسسات الامنية في تعز لما من شأنه تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرت الانقلابيين الحوثيين واستباب الامن والاستقرار وتطبيع الحياة في مختلف مدن وقرى المحافظة.. مشدداً على اهمية تجويد وتحسين الخدمات العامة للمواطنين واحداث نقلة نوعية في الجانب الخدمي والتنموي.

من جانبه، ثمن محافظ تعز جهود فخامة رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة للأوضاع في المحافظة.. مستعرضاً عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمواطنين.. مؤكداً حرص السلطة المحلية على تذليل كافة الصعوبات وتجاوز التحديات وتقديم الخدمات بالشكل الافضل.. مجدداً وقوف كافة ابناء تعز بمختلف شرائحة الى جانب ابطال الجيش الوطني حتى تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية.