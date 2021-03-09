الرئيس هادي يشيد بجهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بجهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على مختلف الصعد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.



واستمع الرئيس خلال اتصال هاتفي اجراه، مساء اليوم، بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الى شرح حول مستجدات الأوضاع الخدمية والتنموية والامنية والمشاريع المنفذة في عدد من مديريات المحافظة وكذا المشاريع قيد التنفيذ في عدد من المجالات.

واكد رئيس الجمهورية، على اهمية مضاعفة الجهود وتلبية احتياجات المواطنين وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والماء وتفعيل الجوانب الصحية لمواجهة التحديات واستتباب الامن والاستقرار بصورة عامة.

من جانبه، عبر محافظ حضرموت عن شكره وتقديره لاهتمام فخامة رئيس الجمهورية وبشكل دائم بأوضاع المحافظة في مختلف المجالات.. مؤكداً حرص السلطة المحلية على تلبية احتياجات المواطنين من المشاريع الخدمية والتنموية.. مجدداً وقوف ابناء محافظة حضرموت الى جانب القيادة السياسية