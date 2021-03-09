هادي يطلع على سير العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيات الإنقلابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اجرى الرئيس المشير، عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الفريق ركن محمد المقدشي، اطلع خلاله على سير العمليات العسكرية الجارية في مختلف الجبهات.



وأشاد بالانتصارات التي تحققت والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة بهدف استكمال التحرير وطرد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.. مؤكدا ان النصر حليف القوى الجمهورية مهما كانت التضحيات وان اليمن لن يعود لعصور الإمامة مطلقا وان الشعب اليمني لن يقبل التجربة الايرانية وادواتها.

وشدد فخامة الرئيس على ضرورة الالتزام بالخطط العسكرية في مسارح العمليات وتحديثها وفق للمستجدات وبما يمكن من هزيمة مشروع ميليشيا الحوثي الانقلابية .. مثمناً الدعم الأخوي للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من مساندة في شتى المجالات.

كما ثمن فخامته تضحيات حماة الوطن ورجال القبائل والمساندة الشعبية لابناء وطننا العزيز في مختلف الجبهات ، داعياً كافة ابناء الشعب لاستشعار المسؤولية في الدفاع عن الوطن ومكتسباته التي تستهدف اليوم من النظام الايراني عبر ادواته المتمثلة في مليشيا الحوثية التي تريد ان تنقل التجربة الايرانية الى اليمن .. مترحماً على ارواح الشهداء الابطال الاماجد ، الذين بذلوا ارواحهم ودمائهم رخيصة من اجل بلدهم ودينهم واعراضهم ، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى والخلاص للاسرى والمعتقلين والمخطوفين.

وكان وزير الدفاع استعرض مستجدات الأوضاع في الجبهات والبطولات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم واسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأكد ان معنويات ابطال الجيش الوطني مرتفعة وعلى اتم الاستعداد لتنفيذ الأوامر العملياتية بما يؤدي الى الانتصار على الميليشيات واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية.