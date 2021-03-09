هادي يوجه الحكومة بحشد الامكانات وتوفير الموارد للإيفاء بمتطلبات المواطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الحكومة بمختلف وزاراتها واجهزتها الخدمية بحشد الامكانات والجهود وتوفير الموارد اللازمة للإيفاء بمتطلبات المواطن واحتياجاته المعيشية والاساسية ومنها ما يتصل بخدمات الكهرباء والمياه بصورة عاجلة.



جاء ذلك خلال اتصال الرئيس مساء اليوم بمحافظ محافظة عدن احمد حامد لملس، مؤكدا على اهمية تظافر الجهود وبذل الجهود المضاعفة والمشتركة بالتنسيق والتعاون والتكامل بين الحكومة وقيادة المحافظة واجهزتها المختلفة لتحقيق الاهداف المنشودة والنتائج المرجوة التي يتطلع اليها المواطن من خلال توفير الخدمات وتطبيع الحياة بصورة عامة في عدن العاصمة المؤقتة لليمن لإرساء نموذج يحتذى به في باقي المحافظات.

وشدد فخامة الرئيس على ضرورة توحيد جهود الحكومة والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن وكافة القوى الوطنية لمواجهة مختلف التحديات والتصدي لكل محاولات اعاقة هذه المرحلة الراهنة من تاريخ بلادنا واستكمال تنفيذ خطوات اتفاق الرياض، لتوحيد الجهود لمواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية

وأكد الرئيس، على اهمية التعاون والتكاتف والتنسيق بين الحكومة والسلطة المحلية والمواطن بما يهدف لتحسين الأوضاع العامة، وتعزيز اليقظة الأمنية .. مجدداً دعمه لجهود الجميع بما يحقق تطلعات شعبنا اليمني واهدافه المنشودة.

من جانبه عبر محافظ عدن، عن تقديره لاهتمام فخامة رئيس الجمهورية وحرصه الشديد للاطلاع على مجمل الأوضاع في عدن ومنها ما يتصل بأوضاع الخدمات وانقطاعات الكهرباء وما تعانيه عدن في هذا الإطار .. مثمنا توجيهات فخامته ومتابعته المستمرة لاحتياجات المواطن والتوجيه بتذليلها .. مؤكدا على بذل قصارى جهودهم في قيادة المحافظة بالتنسيق مع الحكومة لتجاوز هذه التحديات لخدمة المواطن والمجتمع.