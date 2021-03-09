العوج يبحث مع شركة اتصالات إماراتية إمكانية دعم تنمية قطاع الاتصالات في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثل شركة اتصالات الإماراتية الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات في شركة اتصالات علي أميري، تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن.



وتطرق اللقاء بحضور المختصين في الجانبين إلى الأفكار والرؤى والدراسات الهادفة لتطوير وتنمية منظومة الاتصالات في المحافظات المحررة وتأهيل الكوادر، لأهمية قطاع الاتصالات وارتباطه الوثيق بالخدمات الأساسية المختلفة المتصلة بحياة المواطنين، وذلك في إطار الجهود الحكومية والدولية المشتركة لتقديم الدعم والنهوض بالبنية التحتية في قطاع الاتصالات وتحقيق نقلة نوعية تنموية بقطاع الاتصالات الحيوي والإستراتيجي الهام.

واستعرض الوزير العوج، خطط ومساعي الحكومة لمواجهة التحديات وتوفير الاحتياجات اللازمة لدعم البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية لمختلف المؤسسات والجهات التابعة لقطاع الاتصالات، ودور تلك الخطط في تنمية العديد من القطاعات الخدمية والاقتصادية، بمساهمة شركاء التنمية من المانحين الدوليين والقطاع الخاص اليمني.