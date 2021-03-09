شكرا لبحثكم عن خبر تصاعد مستمر لاصابات كورونا في اليمن.. اخر الاحصائيات اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تم الابلاغ هذا اليوم عن 116 حالة مشتبهة بفايروس كورونا في اليمن، من المحافظات التالية : 53 حضرموت الوادي 32 عدن 10المهرة 7 لحج 6 حضرموت الساحل 6 شبوة 2 مأرب ******* الحالات المؤكدة هذا اليوم لحالات تم الابلاغ عنها من قبل المرافق الصحية 41 حالة من المحافظات التالية 18 حضرموت الوادي 9 عدن 5 المهرة 3 حضرموت الساحل 3 تعز 3 شبوة ***** اجمالي الوفيات المبلغ عنها هذا اليوم من المرافق الصحية حالة واحدة من المحافظات التالية 1 تعز ***** إجمالي حالات الشفاء المبلغ عنها من المرافق الصحية 4 حالات من المحافظات التالية 4 حضرموت الوادي الاجمالي التراكمي للحالات المشتبهة 8477 الاجمالي التراكمي للحالات المؤكدة 2586 اجمالي حالات الوفيات التراكمي المبلغة من المرافق الصحية 654 اجمالي حالات الشفاء التراكمي المبلغة من المحافظات 1451 ****************************** اجمالي الفحوصات للمرضى هذا اليوم 15 فحوصات * الإيجابية 6 * السلبية 9 **************************** * اجمالي عدد الفحوصات للمسافرين 145 لهذا اليوم * الايجابية 13 * السلبية 132 *************** ************ ادارة مكافحة الامراض و الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة و السكان. __________

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