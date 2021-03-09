مصرع أكثر من 60 حوثياً بنيران أبطال الجيش في جبهة المشجح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي أكثر من 60 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية مصرعهم، وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كسروا هجوماً انتحارياً شنته مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في جبهة المشجح"..مؤكداً أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 46 عنصرًا من المليشيا وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات حوثية وسقوط أكثر من 15 حوثياً بين قتيل وجريح، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية طقمين وعربة مدرعة وعيار 23 بغارات استهدفت مواقع متفرقة للمليشيا.