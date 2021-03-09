الجيش الوطني يحرر منطقة الرحبة وجبل علق ويلتحم بجبهة الكدحة غرب تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني، عصر اليوم الثلاثاء، مناطق استراتيجية في جبهات الاشروح والكدحة ومقبنة غرب مدينة تعز بعد مواجهات مع المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.



وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " أن الجيش الوطني بجبهة الاشروح بمديرية جبل حبشي حرر الرحبة وهيجمة والاحصاب والذنبة والتحم بقوات الجيش الوطني في جبهة الكدحة والتي تمكنت بدورها من تحرير جبل علق ومناطق ومساحات شاسعة في محيط سوق الكدحة".

واضاف المصدر" ان المواجهات الضارية بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية تدور في هذه الاثناء لتحرير منطقة الطوير من اجل الالتقاء بقوات الجيش الوطني في جبهة مقبنة".

وأشار المصدر الى أن عناصر المليشيات لاذت بالفرار بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الارواح والمعدات العسكرية.