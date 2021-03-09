محافظ لحج يبحث تنفيذ مشاريع جديدة للمياه و الزراعة و الأسماك و الإيواء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي ، اليوم ، مع رئيس جمعية الفَلَاح الاجتماعية مُسعِد المُرَيسِي، تدخُّلات الجمعية بمديريات محافظة لحج.



وأشاد المحافظ تُركي ، بجهودها الجمعية ومشاريعها في مجالات : المياه ، و الإيواء للنَّازحين ، و تقديم السِّلَال الغذائية، مؤكداً حرص السلطة المحلية على تسهيل عمل الجمعية .

فيم أوضح رئيس الجمعية، اعتزمهم تنفيذ مشاريع في قطاع المياه وحفر 15 من الآبار الجوفية الأُورتوازية بمديريات المَضَارِبَة و رَأس العَارَة ، و المُسَيمِير ، و المِلَاح، كما ستوزِّع الجمعية 500 سلة غذائية بمديرية الحَوطَة بالمحافظة.

وكان المحافظ ناقش مع ضابط مشاريع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة و الأصغر، التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية صابر حُمَادِي، المشاريع الجديدة التي ستنفِّذها الوكالة بالمديريات، في المحاور التنموية السمكية والزراعية و الحيوانية .

فيما اوضح ضابط مشاريع الوكالة، أن الوكالة ستمنح 50 صياداً بمديرية المَضَارِبَة و رَأس العَارَة ، مبلغ ألفَي دولار أمريكي ، لكل صياد، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية اليمن.