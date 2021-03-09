اخبار الخليج / اخبار اليمن

محافظ لحج يبحث تنفيذ مشاريع جديدة للمياه و الزراعة و الأسماك و الإيواء

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يبحث تنفيذ مشاريع جديدة للمياه و الزراعة و الأسماك و الإيواء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي ، اليوم ، مع رئيس جمعية الفَلَاح الاجتماعية مُسعِد المُرَيسِي، تدخُّلات الجمعية بمديريات محافظة لحج.

 

وأشاد المحافظ تُركي ، بجهودها الجمعية ومشاريعها في مجالات : المياه ، و الإيواء للنَّازحين ، و تقديم السِّلَال الغذائية، مؤكداً حرص السلطة المحلية على تسهيل عمل الجمعية .

 

فيم أوضح رئيس الجمعية، اعتزمهم تنفيذ مشاريع في قطاع المياه وحفر 15 من الآبار الجوفية الأُورتوازية بمديريات المَضَارِبَة و رَأس العَارَة ، و المُسَيمِير ، و المِلَاح، كما ستوزِّع الجمعية 500 سلة غذائية بمديرية الحَوطَة بالمحافظة.

 

وكان المحافظ ناقش مع ضابط مشاريع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة و الأصغر، التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية صابر حُمَادِي، المشاريع الجديدة التي ستنفِّذها الوكالة بالمديريات، في المحاور التنموية السمكية والزراعية و الحيوانية .

 

فيما اوضح ضابط مشاريع الوكالة، أن الوكالة ستمنح 50 صياداً بمديرية المَضَارِبَة و رَأس العَارَة ، مبلغ ألفَي دولار أمريكي ، لكل صياد، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية اليمن.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا