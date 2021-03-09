باصهيب يبحث مع برنامج الأغذية العالمي تنفيذ مشاريعهم بعدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في عدن مونتيتا تشيموكا، التسهيلات اللازمة لمشاريع البرنامج الأممي في عدد من محافظات الجمهورية.



وشدد الدكتور باصهيب، على ضرورة وأهمية تنسيق البرنامج مع الوزارة بخصوص تنفيذ كافة المشاريع ليتسنى للوزارة القيام بدورها في تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل أي صعوبات قد تواجه البرنامج وضمان استفادة الفئات المستهدفة من مشاريع برنامج الأغذية.

وعلى صعيد آخر، بحث نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، اليوم، مع مدير منظمة عثمان كونسلتنج مصطفى عثمان، إمكانية التعاون والعمل المشترك في مجالات التنسيقات للعمل الإنساني الدولي.

وتطرق باصهيب، إلى أن وزارة التخطيط بصدد إطلاق العمل بنظام النافذة الواحدة الإلكترونية لتقديم الخدمات المتكاملة، لضمان تقديم التسهيلات لكافة المنظمات الدولية وشركاء التنمية وتسهيل استيعاب المنح وإيصال الدعم والمعونات لجميع اليمنيين بعموم المحافظات بدون استثناء.

وفي سياق منفصل، ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، اليوم، ومعه وكيل الوزارة لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، مع مدير منظمة دياكوني لوك بيترز، تدخلات المنظمة لتقديم المساعدات للنازحين في المخيمات بمحافظة مأرب.

وفي شأن آخر، ناقش الوكيل المساعد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد، مع ممثلي منظمة اليونيسيف ترتيبات تنفيذ المسح العنقودي الشامل لرصد أهداف التنمية، المقرر خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى مشروع بناء القدرات لكادر وزارة التخطيط.

وخلال اللقاء الذي حضره مدير عام إدارة المنظمات الإقليمية والدولية بالوزارة وعدد من المختصين في الوزارة، أكد الوكيل زيد، حرص وزارة التخطيط على إنجاح تنفيذ المسح والاستفادة من خبرات وتجارب المسوحات السابقة.