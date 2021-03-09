اليابان تقدم منحة طارئة لليمن بقيمة 10 ملايين دولار امريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، عن تقديم منحة طارئة لليمن بقيمة 10 ملايين دولار امريكي وذلك استجابة لأزمة الغذاء في اليمن عبر برنامج الأغذية العالمي (WFP) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).



واوضحت السفارة اليابانية لدى اليمن في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان المنحة تهدف إلى المساعدة في تحسين الوضع في مجال الغذاء والتغذية في اليمن..مشيرة الى ان المنحة ستقدم مساعدات غذائية لنحو 552,000 شخص، وتوفير المكملات الغذائية والرعاية الطبية لحوالي 13,000 طفل يعانون من سوء التغذية.

واكدت الحكومة اليابانية انها قدمت وما زالت تقدم مساعدات إنسانية لليمن..مجددة مواصلة بذل الجهود بالتعاون مع الدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.