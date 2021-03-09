وضع حجر اساس بناء مدرسة الكويت بمنطقة بئر ناصر في لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع محافظ محافظة لحج اللواء أحمد التركي، اليوم، حجر أساس لمشروع بناء مدرسة "الكويت" بمنطقة بئر ناصر محافظة لحج، والذي تنفذه مؤسسة التواصل لتنمية الانسانية بعدن، بتمويل من دولة الكويت.



ويتكون المشروع من 8 فصول دراسية مع ملحقاتها ومبنى الإدارة، حيث يستفيذ منها 640 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الأساسية بمنطقة بئر ناصر بلحج.

واكد محافظ لحج، على أهمية المشروع الذي يأتي في اطار الجهود الحكومية المبذولة لدعم منظومة العملية التعليمية والتربوية بالمحافظة التي تعاني من نقص في عدد من المدارس خاصة في الاطراف والقرى البعيدة حيث يقطع الطلاب مسافات طويلة ويتعرضون لمخاطر عدة منها الحوادث المرورية..منوهاً بالاثر الكبير لافتتاح مدرسة على البيئة التعليمية للطلاب في هذه المنطقة.

وثمن اللواء تركي، الجهود المبذولة والمستوى المتميز للمشاريع التنموية والخدمية التي تمولها الجمعية الكويتية للإغاثة التي تسهم في تحسين الخدمات بالمحافظة ..مؤكدا على ضرورة الإسراع في المشروع الجاري تنفيذها والالتزام بالمواصفات الفنية والانتهاء من تنفيذه وفقا للبرنامج الزمني المحددة له.

من جانبه اوضح المدير التنفيذي لمؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية الدكتور عماد عبدالرحيم، ان مشروع مدرسة الكويت يندرج ضمن الانشطة والمشاريع الهادفة للمؤسسة بالتنسيق مع ووزارتي التربية والتعليم الشؤون الاجتماعية لدعم التعاون المشترك في تلبية احتياجات المواطنين في المناطق النائية والمعدمة من الخدمات الاساسية.