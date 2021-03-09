مؤسسة صلة تنظم أمسية تكريمية للطلاب المتفوقين في دوعن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت مؤسسة صلة للتنمية فرع دوعن في مدينة المكلا محافظة حضرموت، أمسية تكريمية لطلابها المتفوقين والمتميزين الحاصلين على معدلات ممتازة للعام الجامعي 2019-2020م .



وشملت الفعالية محاضرة بعنوان ( طلابنا بين التعلم الاكاديمي والعمل الإنساني )، لمدير المدير التنفيذي لمؤسسة العون عبداللاه بن عثمان، و رئيس جامعة الريان الدكتور سالم بافقير.

وكرمت المؤسسة مدراء ومشرفي المراكز الطلابية بمدينة المكلا والطلاب المتفوقين من أبناء مديرية دوعن للعام العام الجامعي 2019-2020م.

عقب ذلك قدمت مؤسسة صلة للتنمية درع المؤسسة لجامعة الريان نظير جهودها المبذولة في انجاح الامسية والحفل وتم تكريم الجمعية بدرع الوفاء والمراكز الطلابية وتكريم المدراء والمشرفين في المراكز الطلابية وتكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين على معدل 90% في العام الجامعي 2019.