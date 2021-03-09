تكتل نسوي ينظم ندوة حول انتهاكات المليشيات الحوثية ضد المرأة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم تكتل تحالف نسوي، اليوم، ندوة حقوقية حول انتهاكات المليشيات الحوثية ضد المرأة اليمنية خلال الفترة من 2015 وحتى 2020م بعنوان (يمنيات بلا وطن – المرأة اليمنية مابين نزوح وتهجير وتشريد واعتقال) وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام.



وتطرقت الندوة التي نظمها تحالف نساء من اجل السلام وتكتل 8 مارس والائتلاف اليمني للنساء المستقلات، عبر الاتصال المرئي، بحضور ناجيات من سجون المليشيات الحوثية واكثر من 70 امراة من مختلف شرائح المجتمع، الى معاناة اليمنيات وماتعرضن له من قتل واصابة ونزوح وتهجير وتشريد واعتقال واخفاء قسري من قبل مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.

وأكدت رئيس تكتل 8 مارس من اجل نساء اليمن الدكتورة وسام باسندوة، أن الأمنيات للمرأة اليمنية ان يعود هذا العيد وهي في وطنها امنة مطمئنة حرة ابية كما هو حال المراة اليمنية على مر التاريخ..مشددة على اهمية وجوب تقديم الحماية للناجيات من سجون مليشيات الحوثي الحوثي.

كما اكدت رئيس تحالف نساء من اجل السلام في اليمن نورا الجروي في كلمتها، على اهمية دعم النساء وضرورة ايصال اصواتهن والعمل معاً لتمكين المرأة اليمنية في جميع المجالات وحماية النساء الناجيات من سجون المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً بكل السبل.

واستعرضت الأمين العام لتكتل 8 مارس من اجل نساء اليمن الدكتورة اروى الخطابي، الانتهاكات التي طالت النساء من قبل مليشيات الحوثي..لافتة الى ان مليشيات الحوثي الارهابية اهدرت حقوق المراة ومارست ابشع الجرائم ضد المراة من قتل وتعذيب واغتصاب ممنهج كما حرمت المرأة من كافة الحقوق والمكتسبات التى تحققت منذ ثورتي 26 سبتمبر و14 اكتوير الخالدتين..مؤكدة ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وعلى كافة المنظمات الانسانية والحقوقية الانتصار لحقوق المرأة اليمنية واعتبار ما قام به الحوثي جرائم ترقي الى مستوى جرائم الحرب التى يجب ان يعاقب عليها وفق للقوانيين الدولية الانسانية والحقوقية.

من جانبها، اشارت عضو قيادي بتحالف نساء من اجل السلام وفاء الدعيس، إلى همية هذا اليوم وضرورة انتهاز هذه الفعالية المهمة لتذكير العالم بجرائم الحوثي الارهابية.

واعتبرت المشاركات أن المليشيات الحوثية،كانت السبب في التشريد والتهجير والاعتقال وتدمير الدولة والانتهاكات بحق المرأة وتجريف مكتسباتها.