إجتماع برئاسة لملس يناقش عدد من القضايا المتعلقة بقطاعي الكهرباء والمياه في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع موسع عقد اليوم في محافظة عدن، برئاسة، محافظ المحافظة، أحمد لملس، عددا من القضايا المتعلقة بقطاعي الكهرباء والمياه .



وفي الإجتماع، شدد محافظ عدن على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة تردي أوضاع الخدمات .. لافتاً إلى توصل السلطة المحلية لاتفاق مع الحكومة بشأن وضع آلية واضحة لتوفير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء في عدن وبما يضع حد للمشكلات التي كانت تحدث .

وقال "تم توفير كمية وقود عاجلة وطارئة، وخلال الـ48 ساعة القادمة سنلتقي بفريق مشكل من رئيس الحكومة للاتفاق على آلية طارئة وعاجلة لتمويل محطات توليد الكهرباء بشكل منظم ، كون العمل بطريقة مجزئة لايخدم عدن".

حضر الإجتماع، وكيل أول المحافظة محمد نصر شاذلي، ومدراء عموم عدد من المؤسسات والهيئات الخدمية في عدن .

مؤسستي مدراء مؤسستي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وصندوق النظافة والتحسين، وكذا مدراء المديريات، ومدراء محطة الحسوة، والتوليد ووحدة التحكم بكهرباء عدن.