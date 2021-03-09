لقاء تقييمي يناقش نتائج المسح المجتمعي لمستوى المناعة لفيروس كوفيد 19 بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء تقييمي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، نتائج المسح المجتمعي لمستوى المناعه لفيروس كوفيد19 الذي استهدف الفي شخص في مديريات دار سعد والمنصورة وصيره وخور مكسر بمحافظة تم فحصهم للبحث عن الاجسام المضادة التي تدل على الإصابة السابقة بكوفيد ١٩ .



واستعرض اللقاء نتائج المسح الذي نفذه فريقي بحثي من جامعتي عدن وحضرموت وباشراف منظمة الصحة العالميه والتي اظهرت أن ٢٧٪ من إجمالي السكان قد اصيبوا بفيروس كورونا خلال الموجه الاولي منه وان النساء يشكلن أعلى نسبة في الاصابة .

وفي اللقاء، أكد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم محمد بحيبح أهمية البحث العلمي في استخلاص النتائج المؤدية لقرارات فاعلة .. مشيرا إلى أن البحث شكل نقطة انطلاقة جيده يعول على تعميمها لبقية المحافظات وتصويب جوانب القصور فيها .

من جانبه دعا ممثل منظمة الصحة العالمية لدي بلادنا الدكتور أدهم رشاد إلى ضرورة البناء على نتائج المسح والعمل على توسعته باعتبار انه يعطينا القدرة على تصور أهمية اللقاح المزمع ان تشرع وزارة الصحة اعطائه لعدد من الفئات الأكثر احتياجا له .

حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي ومدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح وعميد كلية طب الأسنان بعدن الدكتور محمد السقاف وعدد من الأكاديميين والمختصين .