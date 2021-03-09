شكرا لبحثكم عن خبر محطات مخالفة ترفع أسعار البترول بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت مصادر اعلامية ان عدد من المحطات بيع المشتقات النفطية الخاصة بالعاصمة عدن ، رفعت سعر اللتر البترول الى 525 ريال ، مايعادل 10500ريال للدبة الواحدة بشكل غير معلن، فيما كان السعر السابق للعشرين لتر 8000 ريال.

ويأتي ذلك تزامنا مع ازمات متكررة تشهدها العاصمة عدن ومحافظات الجنوب من انقطاع للكهرباء وانعدام المياه وارتفاع سعر العملة.

الى ذلك كشفت مصادر محلية عن انعدام الديزل بشكل كامل وان وجد فان سعر الدبة تجاوز الى 15 الف ريال.